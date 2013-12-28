П`ятий затриманий у справі Чорновол зізнався у її побитті - МВС

13:45, 28 грудня 2013
Політика
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Підозрюваний приїхав до Києва купувати "Порш Кайен".

Підозрюваний зізнався у побитті Чорновол

П’ятий підозрюваний у справі про напад на журналістку та громадську діячку Тетяну Чорновол, який був затриманий 27 грудня, вже допитаний слідством.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, це 34-річний мешканець міста Дніпродзержинськ Дніпропетровської області, який працював в охоронній структурі.

За його словами, він приїхав до Києва купувати автомобіль «Порш Кайен», поінформували в МВС.

Зі свідчень фігуранта випливає, що він особисто брав участь у побитті потерпілої, підкреслюється в повідомленні.

Слідством заплановане проведення одночасних допитів підозрюваних для того, щоб встановити повну картину того, що сталося, додали в МВС.

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