Із п’ятим затриманим у справі побиття Чорновол проводять слідчі дії

Із п’ятим затриманим у справі побиття журналістки та громадської активістки Тетяни Чорновол проводять слідчі дії.

Про це «5 каналу» повідомили у МВС, зазначивши, що інформацію про цю людину міліція планує оприлюднить вже сьогодні.

Між тим чотирьом затриманим у справі побиття Чорновол Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту, залишивши їх під вартою на два місяці. Це - брати Котенки: Олександр та Сергій, Олександр Храмцов та Андрій Насіковський. Останнього вирішили утримувати під вартою попри допит свідків, які підтвердили алібі затриманого.

Зокрема, його вчитель з англійської розповіла, що індивідуальне заняття тривало до початку 12-ї години ночі. Потім, запевняє Насіковський, він вирушив додому. Адвокат іншого затриманого - Олександра Храмова, стверджує, що суд не взяв до уваги флешку з відеозаписом, який мав би засвідчити алібі. Олександр Котенко стверджує що у ніч побиття журналістки перебував вдома. Це у суді підтвердила і його мати. А його брат Сергій запевняє, що про напад нічого не знав, бо не виходив із автомобіля. Мовляв, за кермом його «Порше» були двоє людей, які хотіли купити позашляховик і запропонували йому випробувати авто на дорозі.

Між тим постраждалій активістці сьогодні мають прооперувати переламаний ніс. На Новий рік медики планують відпустити журналістку додому.