Через теракти Україна посилила контроль на кордоні з Росією

Найбільше охорону посилили саме на Луганщині, звідки до російського Волгограда найближче. Це передбачає комплекс заходів щодо недопущення ввезення в Україну вибухівки, зброї боєприпасів, повідомляє ТСН.

Спільно з митними органами проводиться активні заходи щодо огляду транспорту, перевірка осіб, виявлення тайників, в яких можуть переховуваться заборонені предмети.

На тему: Внаслідок першого теракту у Волгограді люди постраждали сильніше, ніж після другого - МОЗ РФ

Більш прискіпливо наразі кордон пильнують і на Харківщині, де розташовано найбільший на сході України пункт пропуску Гоптівка. Прикордонників на чергування тут вивели вдвічи більше, ніж за звичай.

"Збільшена кількість прикордонних нарядів і активно застосовуються собаки та специальни технічні засоби проведення прикордонного контролю", - розповів заступник начальника прикордонного загону "Дергачі" Дмитро Журавель.

Прикордонники обіцяють докласти зусиль, аби на новорічні свята додаткові заходи безпеки не створили на кордоні черги, і поки що їм це вдається. Принаймні наразі на Гоптівці черг немає.