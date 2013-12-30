Внаслідок першого теракту у Волгограді люди постраждали сильніше, ніж після другого - МОЗ РФ

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на голову МОЗ РФ Вероніку Скворцову.

«Той контингент, який госпіталізований сьогодні, дещо легший, ніж той, який госпіталізований учора», - сказала вона.

За її словами, велика частина потерпілих під час вибуху тролейбуса перебувають у реанімаціях у задовільному стані і стані середньої тяжкості.

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У пацієнтів наявні, як правило, струс мозку і контузія від сильної вибухової хвилі.

Скворцова повідомила, що бортом МНС в понеділок планується забрати до Москви двох людей. За її словами, це чоловік з пошкодженням кисті і жінка зі складною скальпованою раною.

У той же час раніше офіційний представник МОЗ РФ Олег Салагай заявив, що в столицю Росії доставлять трьох постраждалих.

Менш, ніж за добу у Волгограді сталося два вибухи - на вокзалі і в тролейбусі, що класифіковані як теракти. Внаслідок вибуху в будівлі залізничного вокзалу в неділю загинули 17 людей, більше 40 постраждали, після підриву тролейбуса - 14 загинули, 28 поранені.