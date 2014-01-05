Яценюк: У першому турі президентських виборів візьмуть участь лідери трьох опозиційних сил

Як повідомляє ВВС Україна, про це Арсеній Яценюк сказав в ефірі ”5 каналу”, нагадавши, що таке рішення було ухвалене ще у травні 2013 року.

”18 травня минулого року ми підписали угоду трьох політичних сил, де чітко визначилися з тим, що єдиний кандидат отримає підтримку в другому турі. Угода чітко сформулювала наступний підхід: у першому турі всі кандидати від опозиції проходять як праймеріз, а в другому турі той, хто отримає найкращий результат, отримає підтримку всіх опозиційних сил”, - сказав Яценюк.

За його словами, 2014 року три опозиційні сили – «Батьківщина», «УДАР» і «Свобода» мають сформувати єдину команду.

«Ця команда не просто піде на вибори, не просто їх виграє, а доведе всьому світові, що Україна здатна проводити зміни, і що після 2015 року вона буде фактичним членом Європейського Союзу» , - наголосив Яценюк.