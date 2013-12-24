Яценюк обіцяє не лишати Україну у разі кримінального переслідування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.

“Генпрокурор заявив, що розслідується кримінальна справа по 109-й статті, а це захоплення державної влади. Я вам можу сказати, що по цій статті повинен проходити Віктор Янукович і судді Конституційного Суду, які захопили владу в 2010 році, передавши повноваження Віктору Януковичу ті, на які він не обирався у 2010 році. Якщо вони хочуть арештувати, ми готові до будь-якого розвитку подій”, - сказав Яценюк.

На запитання, чи залишиться він в Україні в разі висунення йому обвинувачень по 109-й статті, Яценюк відповів: “Звичайно. Навіть без сумніву”.

Довідка: Ст. 109 Кримінального кодексу України - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.