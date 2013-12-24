Яценюк обіцяє не лишати Україну у разі кримінального переслідування
Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк не збирається залишати Україну, навіть якщо проти нього буде відкрито кримінальне провадження за ст. 109 Кримінального кодексу (захоплення держвлади).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у Штабі національного спротиву.
“Генпрокурор заявив, що розслідується кримінальна справа по 109-й статті, а це захоплення державної влади. Я вам можу сказати, що по цій статті повинен проходити Віктор Янукович і судді Конституційного Суду, які захопили владу в 2010 році, передавши повноваження Віктору Януковичу ті, на які він не обирався у 2010 році. Якщо вони хочуть арештувати, ми готові до будь-якого розвитку подій”, - сказав Яценюк.
На запитання, чи залишиться він в Україні в разі висунення йому обвинувачень по 109-й статті, Яценюк відповів: “Звичайно. Навіть без сумніву”.
Довідка: Ст. 109 Кримінального кодексу України - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.