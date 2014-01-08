Потужний спалах на Сонці викличе 9 січня магнітну бурю на Землі

Це прогнозують фахівці в Інституті прикладної геофізики Росгідромету, передають Vesti.Ru.

Це станеться, якщо нашу планету наздожене хмара плазми, викинутої в результаті потужного спалаху на Сонці, – вона була зареєстрована напередодні о 20.32.

Спалах – один з найбільших за останні роки – стався в групі плям 1944 і став вже другим за минулий вівторок. Перший – був меншої потужності. Фахівці присвоїли йому клас M5.6.

У основу класифікації покладена потужність рентгенівського випромінювання, яке реєструється на поверхні Землі. Загалом класів п'ять: за збільшенням потужності A, B, C, M і X. Перехід на кожен новий рівень означає збільшення потужності випромінювання в 10 разів.