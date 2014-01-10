Кожара закликає світ неупереджено оцінювати ситуацію в Україні

Про це Кожара сказав в ході зустрічі з послом США в Україні Джеффрі Пайєтт, пише РІА Новости.

"Обговорюючи політичну ситуацію в Україні, міністр закордонних справ відзначив важливість для іноземних партнерів нашої держави залишатися об'єктивними і неупередженими в оцінках внутрішніх процесів і утриматися від підтримки протиправних дій", - сказав міністр.

На тему: Активісти Євромайдану розповіли, чим їм пообіцяв допомогти посол США

7 січня Пайєтт написав у Twitter, що Сенат США прийняв резолюцію про підтримку українського народу, в якій закликав владу утриматися від застосування сили щодо мітингувальників і звільнити всіх затриманих у ході демонстрацій.

У резолюції также наголошується, що у разі подальшого державного насильства щодо мирних демонстрантів президент і Конгрес США повинні розглянути можливість застосування цілеспрямованих санкцій щодо осіб, причетних до насильства.