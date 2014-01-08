Активісти Євромайдану розповіли, чим їм пообіцяв допомогти посол США

Активісти Автомайдану зустрілися з послом Сполучених Штатів Америки Джеффрі Пайєттом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Штабі національного спротиву заявили активісти Автомайдану Сергій Поярков та Олексій Гриценко.

“Посол США відзначив, що наші дії - в межах закону, що вони ненасильницькі. Також посол запевнив нас, що проти переслідувачів мирних громадян можуть бути застосовані санкції - ці люди можуть бути позбавлені віз до цивілізованих країн, можуть бути перекриті їх рахунки. Також посол додав, що такі речі, які були скоєні з Тетяною Чорновол, наближають цю владу до червоної риски, за якою у винуватців не буде повернення до цивілізованого світу”, - сказав Поярков.

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У свою чергу, Гриценко відзначив, що у Посольстві США активістам Євромайдану пообіцяли всіляку підтримку.

“Посол США допомагатиме нам всіма легальними шляхами: це буде юридична допомога для захисту від репресій учасників Євромайдану”, - сказав Гриценко.