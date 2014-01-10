Богатирьова назвала безвідповідальними заклики до лікарів взяти участь у страйку

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, за словами міністра, «вдаючись до таких закликів, один з лідерів опозиції заявив про те, що «за вісім годин загальноукраїнського всеохоплюючого страйку влада переконається, що народ України з нами. Вони просто не зможуть проігнорувати цей страйк, коли буде зупинена будь-яка діяльність у державі – авіаційне та залізничне сполучення, робота медицини та освіти, банківська діяльність, виробництво, комунальна сфера».

Як заявила Богатирьова, «на жаль, політики іноді дозволяють собі заяви, що виходять за рамки здорового глузду і загальнолюдської етики. Здавалося б, що таке час? Що таке для боксера на десять секунд перестати захищатися або нападати на рингу, а просто опустити руки? Десять секунд – це ж так мало. Але, в результаті, вони обернуться однозначним і прогнозованим нокаутом. Мова ж йде про цілі вісім годин!».

За даними Богатирьової, «кожні 20 хвилин в Україні лікарі рятують одне життя, оперативно реагуючи на інформацію про проблеми з серцем. Тобто за вісім годин можна врятувати 24 людини. Кожні півгодини швидка допомога рятує трьох постраждалих в дорожньо-транспортних пригодах. Ще – 48 чоловік. Кожні півгодини на межі життя та смерті перебуває 308 пацієнтів в хірургічних операційних, а це – майже п’ять тисяч українців».

Крім того, за словами міністра, за вісім годин необхідну медичну допомогу в Україні надають 600 онкохворим, у лікарнях до систем життєзабезпечення підключено майже 2 тис. чоловік, і ці системи потрібно постійно контролювати. Відсутність належного нагляду на ними з боку медичного персоналу – це гарантована смерть для хворого, підкреслила вона.

Також Богатирьова повідомила, що за вісім годин в Україні народжується 550 малюків, і заклики до страйку позбавлять породіль лікарської допомоги, а щонайменше половина з них ризикуватиме власним життям. «А екстрені випадки, пов’язані з ускладненнями внаслідок вірусних захворювань? А невідкладна допомога дітям? А допомога літнім людям, які особливо чутливі до проблем зі здоров’ям?», - заявила міністр.

На її переконання, «така заява – від нерозуміння того, як функціонує медична галузь. Зупинка медичної галузі, до якої закликають, – це кілька тисяч смертей протягом восьми годин. Думаю, замислившись над цими цифрами, політики припинять думати про систему охорони здоров’я як про щось неважливе, другорядне, де вся робота, з їхньої точки зору, зводиться до суперечки навколо тендерних процедур», - зауважила Богатирьова.

«Упевнена, що медики, які у найекстремальніших умовах рятують людські життя, не зважаючи на те, хто опинився в біді, - чи прихильник влади, чи однодумець опозиції, завтра залишаться на своїх робочих місцях і продовжать прийом пацієнтів та надання медичної допомоги. Бо є професії, щодо яких слово «страйк» і сам заклик до страйку є вершиною безвідповідальності», - зазначила Богатирьова.