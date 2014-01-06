Опозиція обіцяє попереджувальний страйк після Різдва

У найближчих планах, зокрема, короткочасні страйки, запевняє Лідер партії УДАР Віталій Кличко.

«Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Щоб вони почули. Перший буде попереджувальний страйк. На деякий короткий час. Коли зупиниться виробництво, зупиниться транспорт. Де на кілька хвилин, а може бути де на кілька годин. Влада повинна відреагувати на вимоги людей», – цитує Кличка Радіо Свобода.

Народне віче, яке зазвичай об’єднувало сотні тисяч людей, опозиція скасувала через різдвяні свята, але запевняє, що так було лише цієї неділі. Надалі політики обіцяють мобілізувати людей на масові заходи.