В опозиції звинувачують Громадську раду Майдану в роботі на владу

Ультиматум щодо єдиного кандидата на президентських виборах, блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії та необхідності добитися розпуску парламенту викликав здивування у Штабі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО “Батьківщина”.

“Майдан не делегував жодних повноважень цій самопроголошеній громадській раді, тому посилання деяких ЗМІ на заяви Майдану є некоректним. Нас також здивувало, що в цій заяві висунуто ультиматум опозиції, а не владі, проти якої власне і зібрався Майдан. Нам незрозуміло, навіщо акценти зміщено з відставки уряду та Януковича як джерела всіх катастрофічних процесів в Україні. Самопроголошена громадська рада проінформувала про проведення форуму Євромайданів у Харкові. Нам дуже сумно, що саме такі "ультиматчики", що діють за сценаріями технологів з Адміністрації Президента, будуть брати участь у цьому зібранні та привласнювати повноваження, які їм ніхто не делегував”, - сказано в повідомленні.

На тему: Громадська Рада Майдану вимагає від опозиції єдиного кандидата та розпуску парламенту

Як зазначає прес-служба, опозиційні сили у своїй подальшій діяльності будуть керуватися рішеннями, ухваленими на Народних вічах на Майдані, а також реалізовуватимуть програму, затверджену Радою Всеукраїнського об’єднання "Майдан", відповідно до повноважень, делегованих народом.

Як повідомляв УНІАН, Громадська рада Майдану виступила з вимогою до опозиції висунути єдиного кандидата на президентських виборах, розпочати блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії та добитися розпуску парламенту. Якщо ж опозиціонери не зможуть заблокувати парламент і зупинити бюджетний процес, то вони мають скласти свій 151 мандат, заявили представники ГРМ. Вони назвали свій дедлайн для висунення опозицією єдиного кандидата – 10 січня. Якщо цього не станеться, обіцяють відреагувати, але поки що не уточнюють, як саме.

«Ми розуміємо аргументацію, що коли висунути єдиного кандидата від опозиції, то існує небезпека, що його можуть отруїти або щось інше зробити. Але повірте нам, є механізми, які убезпечують від цього настільки, наскільки це можливо. Для чого потрібен єдиний кандидат? Для того щоб громадськість перед тим зробила аудит того кандидата, для того, щоб його підтримати. Виборча кампанія на президентських виборах починається на наступний день після них. Уже й так часу згаяно дуже багато», – заявив член Громадської ради Павло Жовніренко.

ГРМ готується до Форуму євромайданів, який має відбутися в Харкові 11-12 січня, для чого затвердила технічні завдання для делегатів.