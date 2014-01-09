Громадська Рада Майдану вимагає від опозиції єдиного кандидата та розпуску парламенту

Якщо ж опозиціонери не зможуть заблокувати парламент і зупинити бюджетний процес, то вони мають скласти свій 151 мандат, заявили представники ГРМ на зустрічі з журналістами, повідомляє Радіо Свобода.

Вони назвали свій дедлайн для висунення опозицією єдиного кандидата – 10 січня. Якщо цього не станеться, обіцяють відреагувати, але поки що не уточнюють, як саме.

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«Ми розуміємо аргументацію, що коли висунути єдиного кандидата від опозиції, то існує небезпека, що його можуть отруїти або щось інше зробити. Але повірте нам, є механізми, які убезпечують від цього настільки, наскільки це можливо. Для чого потрібен єдиний кандидат? Для того щоб громадськість перед тим зробила аудит того кандидата, для того, щоб його підтримати. Виборча кампанія на президентських виборах починається на наступний день після них. Уже й так часу згаяно дуже багато», – заявив член Громадської ради Павло Жовніренко.

ГРМ готується до І Форуму євромайданів, який має відбутися в Харкові 11-12 січня, для чого затвердила технічні завдання для делегатів.

Довідка. Громадська Рада Майдану позиціонує себе як координаційний орган громадських рухів, організацій, та ініціатив Майдану. За висловом координатора Ради, "ГРМ виконує функцію рефері між політиками від влади та опозиції", при цьому до неї не входять політичні партії та об’єднання.