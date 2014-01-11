Під час бійки під Києво-Святошинським райсудом активісти зривали маски з бійців "Беркута" (відео)

Нагадаємо, Внаслідок сутичок постраждало 6 осіб, опозиціонеру Юрію Луценку розбили голову, зазнали травм ще 2 депутатів від партії ВО «Свобода». Луценко знаходиться у реанімації.

Прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття екс-міністра МВС Юрія Луценка за статтею "перевищення службових повноважень". Проти активістів після вчорашніх подій біля Києво-Святошинського суду відкрито декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників правоохоронних органів та втручання в діяльність судових органів.