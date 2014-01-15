Громадськість Одеси приєднується до Громадянської платформи «Майдан»

Метою прес-конференції учасники Громадянської платформи "Майдан" називають об'єднання та активізацію громадян і ЗМІ м. Одеси з метою домогтися якісних змін як у самому суспільстві, так і в роботі державних структур. Основним завданням спільноти є створення громадського контролю за діями влади. Сенс громадського контролю полягає в тому, щоб змусити кожного конкретного чиновника виконувати свій головний обов'язок - служити суспільству, а не особистим інтересам.

"Наше головне завдання в рамках рідного міста - створити єдиний майданчик, який вбере все краще від київського Майдану і забезпечить потужну взаємодію ініціативних одеситів зі ЗМІ. Ми хочемо дати право бути почутим кожному. Люди повинні розуміти, що всі зміни залежать тільки від них. Спільними зусиллями реально поставити владу на контроль суспільства і лобіювати потрібні місту ініціативи. Наші ідеї ми будемо спочатку обговорювати на нашій сторінці в соціальній мережі Facebook, під час акцій, особистих зустрічей і ТВ-ефірів, а потім втілювати їх у життя. Для цих змін ми повинні консолідуватися і створити громадський контроль за владою. Тому що громадський контроль - це перший крок до початку громадянського суспільства", заявив координатор спільноти ГроМайдан в Одесі Сергій Дубенко.

Громадянська платформа "Майдан" не підтримує жодну політичну структуру. У своїй роботі активісти планують опиратися виключно на власні сили: волонтерів, які діють за своїм власним рішенням, і пожертвування, які роблять прості люди.

Серед ініціативної групи "ГроМайдан Одеса" фахівці різних сфер: правоохоронної, освітньої, екологічної, культурної та інших. Свою діяльність в рамках міста вони планують направити на забезпечення прозорості роботи усіх органів міського управління, контроль роботи органів одеських систем охорони здоров'я, освіти, дорожніх служб, міліції. Крім того, їхні акції будуть націлені на захист культурної спадщини, зелених зон і узбережжя міста Одеси.

"Більше 4 років я займаюся проблемами системи освіти м. Одеси. Спираючись на свій досвід, хочу сказати: насправді, українське законодавство в освітній сфері непогане. Головне - змусити чиновників йому слідувати. У цьому я буду рада всіляко сприяти "ГроМайдану". Тому що не можна купити собі майбутнє, його можна тільки створити», - розповіла голова ГО "Незалежний батьківський комітет", громадський діяч Тетяна Чубіна.

За словами громайданівців, одного контролю за діями влади недостатньо. Потрібно не тільки стежити за роботою чиновників, а й формулювати завдання, плани і стратегії цих дій. І тільки така форма громадського контролю може повністю перезавантажити владу і побудувати в Україні цивілізовану, незалежну демократичну державу, керовану громадським суспільством.