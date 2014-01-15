Київрада хоче зобов'язати майданівців звільнити дороги у центрі столиці - Батьківщина

Як повідомляє прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді з посиланням на голову фракції Тетяну Меліхову, в Печерському районному суді Києва розглядається справа за позовом Київради до Чемерис В.В., Закревської Є.О., Лебедя М.О., Каменева-Лебедя М.В., київської міської організації ВО «Батьківщина», голови фракції «УДАР» про усунення перешкод та зобов’язання вчинити дії.

За інфорамцією Меліхової, позивач вимагає вищевказаних відповідачів та будь-яких інших осіб усунути перешкоди у користуванні Київраді та іншим фізичним і юридичним особам у тому числі в пересуванні транспортом вулицями Круглоуніверситетська, Шовковична, Пилипа Орлика, Інститутська, Гусовського, Різницька, Грушевського, Банкова, Хрещатик, Лютеранська, Заньковецька, Богомольця, Командарма Каменєва, Липська, Майданом Незалежності, Кловським узвозом, провулками Кріпосний та Липський. Крім того, позивач просить зобов’язати відповідачів та будь-яких інших осіб звільнити вищезазначені вулиці від розміщених на них предметів, що перешкоджають проїзду транспорту й вільному пересуванню пішоходів у Києві.

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“Абсурдність полягає у тому, що, по-перше, до суду подав орган (Київрада), який уповноважений представляти інтереси територіальної громади міста Києва, а по-друге, позов поданий проти цієї самої громади”, - зауважила Меліхова.

На її переконання, дана категорія справ має розглядатися в порядку адміністративного судочинства Окружним адміністративним судом Києва, а не в порядку цивільного провадження районним судом Києва. Крім того, позивачем такої категорії спорів у Києві виступає КМДА.