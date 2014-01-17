Суд повернув права автомайданiвцю Дихтяреву
13:36, 17 січня 2014Політика
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Подiльський районний суд Києва повернув водiйськi права автомайданiвцю Дихтяреву і закрив провадження у справi щодо позбавлення його водiйських прав
Суд повернув права автомайданівцю / Фото pravobl.com
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це поінформував народний депутат вiд "Батькiвщини" Павло Петренко.
Він також підкреслив, що Печерський районний суд вiдправив на доопрацювання протокол ДАI у справi щодо позбавлення водiйських прав автомайданiвця Ольги Коренюк.
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За його словами, на всiх засiданнях судiв у справах автомайданiвцiв присутнi адвокати Штабу національного спротиву та народнi депутати.
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