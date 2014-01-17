Суд повернув права автомайданiвцю Дихтяреву

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, про це поінформував народний депутат вiд "Батькiвщини" Павло Петренко.

Він також підкреслив, що Печерський районний суд вiдправив на доопрацювання протокол ДАI у справi щодо позбавлення водiйських прав автомайданiвця Ольги Коренюк.

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За його словами, на всiх засiданнях судiв у справах автомайданiвцiв присутнi адвокати Штабу національного спротиву та народнi депутати.