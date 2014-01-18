Голова ОБСЄ стурбований подіями в Україні
Міністр закордонних справ Швейцарії, яка нині головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі, чинний голова ОБСЄ Дідьє Буркгальтер висловив сьогодні стурбованість останніми законодавчими актами в Україні, що, зокрема, містять положення про повернення кримінальної відповідальності за наклеп і можуть накласти серйозні обмеження на засадничі права людини, такі, як права на свободу висловлювання поглядів і на свободу зібрань.
Буркгальтер закликав владу в Києві з’ясувати з відповідними виконавчими структурами ОБСЄ, чи відповідають ці законодавчі акти загальним зобов’язанням України як члена цієї організації, передає Радіо Свобода.
Голова ОБСЄ також закликав усі сторони в Україні розряджати напруженість через діалог і компроміс і утримуватися від кроків, що можуть призвести до подальшої поляризації в Україні.
На тему: Фюле: Прийняття скандальних законів вплине на партнерство України з ЄС
Тим часом президент Віктор Янукович сьогодні вже підписав усі суперечливі закони, ухвалені вчора більшістю у Верховній Раді без обговорення і без участі опозиції, всупереч численним закликами правозахисників і політиків в Україні і за кордоном, у першу чергу в Європі, які переконані, що ці закони різко обмежують права людини.
Серед таких закликів ветувати ці закони була й заява представника з питань свободи засобів інформації ОБСЄ, яка теж закликала вчора владу України припинити намагання обмежити свободу слова і свободу засобів інформації.
Швейцарія перебрала головування в ОБСЄ на нинішній рік від України, коли протягом минулого року чинним головою організації був міністр закордонних справ Леонід Кожара. Сьогодні Кожара вже висловлював занепокоєння у зв’язку з коментарями офіційних осіб «окремих іноземних держав і міжнародних інституцій» щодо роботи Верховної Ради, заявивши, що в Києві ці коментарі розглядають як «втручання у внутрішні справи України».