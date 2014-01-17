Фюле: Прийняття скандальних законів вплине на партнерство України з ЄС

Про це йдеться у заяві комісара Фюле, поширеній його прес-службою.

"Я шокований. Це дуже розчаровує бачити такий відхід України від європейської стежки. Турбує те, що ми бачимо, як це стається з таким важливим партнером ЄС. Рішення, ухвалені Верховною Радою, є неповагою до основоположних демократичних принципів і вони не лише викликають стурбованість щодо стану демократії та майбутнього України, але також матимуть наслідки для партнерства між ЄС та Україною", - заявив Фюле.

"Один з ухвалених законів спрямований на обмеження співпраці з громадянським суспільством. Ми дали чітко зрозуміти українській владі, що співпраця, над якою ми разом працювали, не є співпрацею між нами та українським урядом, але співпрацею між громадянами ЄС та України", - додав комісар Фюле.

"Ми збудували наші відносини та парафували Угоду про асоціацію на користь українського народу. І ми твердо стоїмо за пропозицією асоціації. Прикро бачити, як влада позбавляє український народ цього шансу у такий спосіб. Я зокрема стурбований впливом на громадян України, для яких з цим законодавством є ризик урізання їхніх основоположних свобод", - заявив Фюле.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати з 14 січня блокували роботу Верховної Ради.

16 січня, незважаючи на блокування, народні депутати з провладних фракцій підняттям рук без обговорення ухвалили 11 законів та 1 постанову.

Більшість законів суттєво обмежують права та свободи громадян.