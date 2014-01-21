ЗМІ: До урядового кварталу їдуть нові автобуси з міліцією, протистояння призупинено

До урядового кварталу їдуть нові автобуси з міліцією. Про це пишуть користувачі Facebook.

"Терміново! Тільки що в районі Бессарабки у бік урядового кварталу проїхало шість автобусів і дві "швидкі", набитих міліціонерами", - пишуть активісти.

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Як повідомляє кореспондент Еспресо.TV зараз обидві сторони на вулиці Грушевського стоять один навпроти одного, але не вдаються до силових дій.

Протестувальники продовжують бити в залізні бочки, а "беркутівці" стукають щитами.