В АП вважають винними в масових заворушеннях опозицію та іноземців

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема на брифінгу для преси радник Президента Андрій Портнов зауважив, що саме опозиція винна у безладі, який сьогодні відбувається на вулицях Києва.

За його словами, ще 19 числа лідери двох опозиційних сил Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок зробили заяви, в яких дали негативну оцінку діям осіб, які брали участь у провокаціях на вулиці Грушевського, та навіть назвали їх провокаторами. Водночас, за словами Портнова, вже на наступний день лідери опозиції змінили свою риторику, почавши говорити, що людей до радикальних дій довели дії влади.

Представник АП впевнений, що цими заявами опозиція фактично ототожнила себе з тими, хто займається провокаціями на Грушевського.

Читайте такожКлюєв закликав лідерів опозиції «припинити ескалацію насильства» “Ми маємо два меседжі: перший — це лідери опозиції фактично перейшли повністю на спростування свої попередніх заяв і фактично ототожнили себе з діями людей, які займаються сьогодні тим, що ми бачимо на вулиці Грушевського”, - сказав Портнов. Тому він вважає, що відповідальність несуть саме лідери опозиції.

“Ми вважаємо, що представники опозиційних політичних сил несуть персональну відповідальність за дії, які зараз відбуваються на вулиці Грушевського. Ми вважаємо, що вони повністю ототожнили себе з цими людьми і ми вважаємо, що частину відповідальності несуть міжнародні структури і деякі посадові особи іноземних держав, які, не дивлячись на те, що в центрі міста Києва захоплені три приміщення, фактично своїми діями і своїми візитами до цих будівель легалізували незаконні протиправні дії. Саме тому ми вважаємо, що частину відповідальності, крім опозиційних політичних сил, несуть окремі міжнародні структури і представники, посадові особи іноземних держав”, - сказав Портнов.

Зі схожими звинуваченнями на адресу опозиції виступила і міністр юстиції Олена Лукаш. Вона закликала опозицію відвести людей з Грушевського, а також припинити фінансування безладів.