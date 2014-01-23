У Путіна впевнені, що Україна знайде вихід із політичної кризи

Про це він повідомив в інтерв'ю Комсомольській правді.

"Росія і Україна - це дві братні країни і, безумовно, з величезною увагою і з хвилюванням, а іноді з болем у Москві спостерігають за тим, що відбувається в Києві. Разом з тим, у Москві переконані, що керівництво України прекрасно знає, що робити. Це наші партнери, співпраця Києва і Москви дуже багатогранна, вона широкомасштабна і довгострокова...Ми переконані, що в Києві знають, що робити і знайдуть найкращі розв'язки з тим, щоб нормалізувати ситуацію і щоб все повернулося в законне мирне русло", - сказав Пєсков.

Крім цього, він підкреслив, що у Росії викликає обурення втручання в політику України іноземних держав.

"Абсолютно не можемо зрозуміти, коли посли іноземних держав, які працюють у Києві, говорять про те, що повинна робити влада в Україні, звідки вона повинна виводити внутрішні війська, звідки вона повинна виводити поліцію і так далі... тобто, коли ось так ззовні вказують, що робити. Звичайно, для нас це абсолютно незбагненна історія. І, звичайно, ми це не можемо схвалити і, скоріше, це викликає наше обурення", - зазначив прес-секретар Путіна.