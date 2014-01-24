У Львові активісти не дали «Грифону» виїхати з території психіатричної лікарні

Як передає кореспондент УНІАН, біля виїзду з території лікарні зібралося близько 50 активістів і львів’ян, які мешкають поруч, вони перекрили виїзд, а також пробили колеса в автобусі. Спецпризначенців змусили покидати щити, зараз їх немає вони пішли на територію лікарні.

Як розказали активісти львівського Євромайдану, їм стало відомо, що до Києва планують виїхати бійці спецпідрозділу міліції «Грифон», які одягнені у бронежилети і зі щитами здійснюють посадку в автобус, який знаходиться на території львівської обласної психіатричної лікарні.

На даний час активісти блокують виїзд з території лікарні, автобус стоїть на території медзакладу зі спущеними колесами.

Як раніше повідомляв журналістам заступник головного лікаря з експертизи Львівської психіатричної лікарні Андрій Меланчук, представники «Грифону» охороняють одне із відділень психіатричної лікарні – судово-психіатричне.

Довідка УНІАН. "Грифон" - спеціальний підрозділ судової міліції МВС України, в завдання якого входить забезпечення безпеки працівників суду, які беруть участь в слуханнях у резонансних справах, членів їх сімей і близьких родичів, а так само учасників процесу.