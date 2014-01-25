У Львові близько 200 осіб продовжують блокувати психлікарню, де базується ”Грифон”

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час на території лікарні молодь, жителі прилеглих вулиць, а також жінки і чоловіки пенсійного віку проводять патрулювання території лікарні з метою недопущення виїзду бійців ”Грифону” до Києва.

Також активісти блокують виїзд з території лікарні, пропускаючи при цьому машини швидкої допомоги, та приватні автомобілі медиків. Мітингувальники створили табори у трьох місцях, оточивши, корпус, де розміщуються бійці спецпідрозділу.

Вони встановили металеві бочки, в яких палять багаття, розгорнули польові кухні. За словами активістів, дрова та дерев`яні піддони, на яких вони стоять, щоб не замерзнути, їм привозять небайдужі львів`яни. Гарячу їжу в великих термосах, напої та бутерброди приносять родичі мітингуючих, та активісти львівського Євромайдану.

Учасники акції співають Гімн України, колядки. Багато хто загорнутий у Державний прапор України. Практично в усіх молодих хлопців у руках вистругані дерев`яні палиці, які, за їх словами слугуватимуть їм для захисту в разі спроби силового розгону протестувальників.

До учасників акції долучаються жителі Львова зі своїми собаками. Один із учасників зазначив кореспонденту УНІАН, що відгукнувся на заклик активістів, прийти зі своєю вівчаркою допомогти в патрулюванні, оскільки лікарня замає досить значну територію з парковою зоною і багатьма корпусами.

На центральній алеї лікарні продовжує стояти автобус з порізаними шинами. Самих бійців ”Грифону” не видно.

Працівники лікарні зазначили кореспонденту УНІАН, що не мають ніяких претензій до пікетчиків, оскільки вони не заважають функціонуванню лікарні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні активістам львівського Євромайдану стало відомо, що до Києва планують виїхати бійці спецпідрозділу міліції «Грифон». Одягнені у бронежилети і зі щитами вони сідають в автобус, який знаходиться на території львівської обласної психіатричної лікарні. Кілька десятків активістів заблокували виїзд з території Львівської обласної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківській, 95, а також пробили колеса в автобусі. Спецпризначенців змусили покидати щити і вони повернулися на територію лікарні.

Довідка УНІАН. ”Грифон” - спеціальний підрозділ судової міліції МВС України, в завдання якого входить забезпечення безпеки працівників суду, які беруть участь в слуханнях у резонансних справах, членів їх сімей і близьких родичів, а також учасників процесу. У Львівській психіатричній лікарні представники «Грифону» охороняють одне із відділень – судово-психіатричне.