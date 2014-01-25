В Ужгороді активісти встановлюють наметове містечко

Як передає кореспондент УНІАН, вони почали стягувати дерев’яні лавки з площі й огороджувати ними місце, де стоятимуть намети. Один великий військовий намет уже встановлений, у ньому працюватиме польова кухня.

Тим часом у будівлі Закарпатської облдержадміністрації заблоковано зсередини двері, в приміщенні перебувають міліціонери.

Навколо ОДА стоїть кордон з правоохоронців, біля якого розташувалася окрема група мітингувальників. Деякі з них говорять, що серед протестуючих, які встановлюють намети, дуже мало закарпатців. За їхніми словами, там в основному ”екстремісти-свободівці”, спеціально привезені зі Львова та Івано-Франківська”.

У свою чергу люди під прапорами «Свободи» заявляють, що протилежний табір – це чиновники, які зібралися з усієї області.

Як повідомляв УНІАН, в Ужгороді о 14.00 розпочався мітинг, оголошений на сьогодні в мережі Фейсбук на сторінці «Євромайдан Ужгород».

Фактично на мітингу присутні свого роду два табори мітингувальників. Перший стоїть перед входом до будівлі Закарпатської облдержадміністрації. Вони тримають транспаранти за написами: «Закарпаття – за мир», «Ми проти розколу» і скандують «Львів - геть!».

Другий табір тримає прапори «Свободи» та Державні прапори України. Ці мітингувальники скандують «Банду – геть!». Обидві сторони свистять та намагаються перекричати одна одну, між ними стоїть кордон правоохоронців.

До мітингувальників виходив голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида, який сказав, що активні дії в області зараз не є доречними, адже ситуація у краї стабільна.

Сьогодні закарпатські Інтернет-сайти написали, що до Закарпаття зі Львівщини та Івано-Франківщини організовано привезли близько сотні «свободівців».