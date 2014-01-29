За трансляцію "5 каналу" дніпропетровським бізнесменам довелося виїхати з України

Про це Борис Філатов заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Інформуємо, що у зв'язку тим, що влада Дніпропетровської області під керівництвом віце-прем'єра Вілкула організувала переслідування нас і нашого бізнесу, а саме: відключення енергопостачання та опалення, рейди спецпідрозділу "Беркут" в наші будівлі, реанімування кримінальних справ, інформаційні атаки на проплачених інтернет-ресурсах, ми всі змушені покинути Україну", - йдеться в заяві.

"Причинами вчинення вищезгаданих дій є наша чітка громадянська позиція, спрямована проти ескалації насильства в країні. Реакція влади Дніпропетровської області на протести земляків, транслювання 5-го телеканалу на екранах нашого торгового центру, спроби організації допомоги постраждалим на Грушевського, вивішування прапорів Євросоюзу на наших будівлях - є абсолютно неадекватною реакцією і особистою помстою Вілкула і свідченням його агонії", - написав Філатов.

"Ми - розумні люди, які розуміють більшість процесів, що відбуваються в Улюбленій Країні. Основна проблема влади - наділення повноваженнями злопам'ятних, недалеких, закомплексованих і інтелектуально малорозвинених людей", - йдеться в заяві.

"Спасибі всім добрим людям, що попередили про можливість арешту і дали можливість вибратися з країни. Не сумнівайтеся. Ми повернемося. Дуже скоро. І в іншу країну. "Лебедине озеро" скоро закінчиться....", - пише бізнесмен.