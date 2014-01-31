"Євромайдан SOS" оновив список зниклих активістів

За інформацією "Євромайдан SOS", на сьогодні на зв'язок не виходять 33 людини.

Зараз на зв'язок з рідними не виходять 33 людини з Києва, Запоріжжя, Вінниці, Львова, Кіровоградської, Волинської, Хмельницької областей. Нагадаємо, "Євромайдан SOS" останній раз обнавлял список зниклих 27 січня. Тоді числилися зниклими 27 осіб.

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