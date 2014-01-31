Активіста Автомайдану Булатова намагаються заарештувати у лікарні - Княжицький
17:58, 31 січня 2014Політика
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Одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова намагаються арештувати у клініці "Борис", куди він потрапив після викрадення.
Избитый Булатов / ТСН
Про це у Facebook написав депутат від "Батькивщини" Микола Княжицький.
"Прямо зараз міліція намагається заарештувати Булатова у Борисі на Бажана. Журналісти і депутати хто поруч – підтягуйтесь", - написав нардеп.
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