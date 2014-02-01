Кожара і Лавров проти зовнішнього втручання у процес врегулювання кризи в Україні
19:36, 01 лютого 2014Політика
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Неприпустимість будь-якого зовнішнього втручання у процес мирного врегулювання та необхідність поважати право українців самостійно вирішувати питання розвитку своєї країни – на цьому наголосили міністри закордонних справ України та Росії Леонід Кожара і Сергій Лавров.
Кожара і Лавров проти зовнішнього втручання у процес врегулювання кризи в Україні
Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики МЗС України,
особливу увагу під час зустрічі було приділено обговоренню внутрішньополітичної ситуації в нашій державі.
Міністри також обговорили наступні заходи у рамках українсько-російського політичного діалогу, зокрема було підтверджено плани щодо проведення в Україні у квітні 2014 року чергового засідання Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.
Кожара також висловив готовність здійснити робочий візит до Російської Федерації найближчим часом з метою участі у відкритті в Москві відреставрованого пам'ятника Тарасу Шевченку.
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