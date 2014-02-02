Яценюк: опозиція готова сформувати уряд

Про це заявив глава фракції "Батьківщина" в парламенті України Арсеній Яценюк в ефірі "5 каналу", передає ИТАР-ТАСС.

"Ми чітко заявили, що готові сформувати уряд, якому буде довіряти народ і з яким будуть працювати західні партнери", - сказав Яценюк.

При цьому він виключив можливість формування нового кабінету міністрів опозицією і Партією регіонів. "Ми на це не згодні. Ми самі формуємо уряд і в цьому випадку беремо відповідальність за те, що відбувається", - додав лідер фракції.

Відповідаючи на питання, він сказав, що у разі формування уряду опозицією першочерговими реформами стануть демонополізація економіки, а також реформи в енергетиці, щоб знизити залежність від імпортних енергоносіїв.

"Ми також маємо намір подолати неймовірну корупцію, здійснити податкову та банківську реформи", - додав Яценюк. Крім того, за його словами, належить реформа судової системи і правоохоронних органів. "Ми пропонуємо повну люстрацію суддів", - сказав лідер фракції.

Він зазначив також, що для підтримки реформ опозиція розраховує на кредити МВФ, Світового банку, макрофінансову допомогу з боку Європейського союзу, Європейського інвестиційного банку, приватних інвесторів з Європи та США. "Таке кредитування може бути тільки під новий уряд", - додав Яценюк.