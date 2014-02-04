Голова Рівненської облради подав у відставку

Як передає кореспондент УНІАН, про заяву Кічатого, яку він написав вчора в лікарні, повідомив сьогодні на засіданні сесії Рівненської обласної ради голова обласної держадміністрації Василь Берташ.

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У бюлетень для таємного голосування було запропоновано внести кандидатури керівника міжфракційного об‘єднання «Народна рада» у Рівненській облраді Михайла Кириллова та депутата обласної ради Романа Василишина. Однак Василишин взяв самовідвід.

У бюлетень внесли єдину кандидатуру - Кириллова.

Після підрахунку голосів на сесійному засіданні було оголошено, що в голосуванні взяли участь 69 депутатів. За Кириллова проголосував 31, що не достатньо для позитивного рішення.

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Наразі обговорюється питання про переголосування.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня голова облради Юрій Кічатий, після спілкування з опозиціонерами, був госпіталізований до реанімації з підозрою на інсульт.