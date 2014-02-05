Ештон проводить зустріч з Януковичем - прес-секретар

13:26, 05 лютого 2014
Політика
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 Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Кетрін Ештон проводить зустріч з Президентом України Віктором Януковичем.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала прес-секретар Ештон Майя Косьянчич.

"Ештон зараз зустрічається з українським Президентом Януковичем", - повідомила вона.

Эштон

Як повідомляв УНІАН, голова фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк разом із партнерами по опозиції - головами фракції "УДАР" Віталієм Кличком та фракції ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком 4 лютого пізно ввечері провели зустріч з Ештон в Києві.

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