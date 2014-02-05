Активісти планують звільнити ОДА у Рівному сьогодні ввечері

У Рівному ввечері середи, 5 лютого, після проведення Народного віче, початок якого заплановано на 18.00, протестувальники планують звільнити приміщення Рівненської обласної державної адміністрації, в якому вони перебували протягом майже двох тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про такий намір було заявлено сьогодні під час проведення денного Народного віче під стінами приміщення ОДА.

У заході взяв участь новообраний учора голова Рівненської обласної рад Михайло Кириллов, який є висуванцем міжфракційного об’єднання «Народна рада» в Рівненській облраді.

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Зокрема, вечері планується влаштувати почесне виведення загонів активістів з головного адміністративного приміщення області. Надалі будівлю охоронятимуть депутати - члени цього об’єднання, а також громадські активісти.

Також зазначалося, що при потребі загони зможуть оперативно повернутися в приміщення ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня після Народного віче, яке відбулося на майдані Незалежності в Рівному і яке зібрало кілька тисяч людей, його учасники рушили до Рівненської облдержадміністрації. Протестувальники виламали вхідні двері й дісталися до приміщення.