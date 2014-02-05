Яценюк готовий стати прем'єром "аби врятувати країну"

Про це політик заявив в інтерв'ю DW.

"Ми готові взяти на себе відповідальність за країну. Ми готові очолити уряд, якщо всі посади в уряді посядуть представники опозиції", - підкреслив Яценюк.

Читайте такожЯценюк відмовився очолити уряд"Це дуже ризиковано. Але йдеться не про мою політичну долю, а про долю країни. Я готовий втратити рейтинг, аби врятувати країну", - підкреслив він.

За словами Яценюка, опозиція готова піти на такий крок, якщо буде відновлено Конституцію 2004 року.

"Якщо уряд формуватиметься у парламенті, аби ми мали гарантії, що цей уряд не буде призначений на три місяці або три тижні. Цей уряд має отримати можливість здійснити реальні зміни", - наголосив він.

За словами Яценюка, опозиція має короткостроковий і довгостроковий план. Довгостроковий передбачає підготовку нового проекту конституції і ухвалення цього документу до вересня.

Читайте такожКличко відмовився стати гуманітарним віце-прем’єром"У короткій перспективі ми домагатимемося повернення до Конституції 2004 року як тимчасового рішення до того моменту, коли ми ухвалимо нову конституцію. Має бути перехід до парламентсько-президентської республіки. На цих умовах має бути створено новий уряд, який буде відповідальний і підзвітний, який буде готовий управляти країною у цей складний час. Але мені здається, що президент не готовий відмовлятися від безмежної влади", - вважає лідер "Батьківщини".