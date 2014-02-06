Регіонал зізнався, що в його дочки є два громадянства: Швейцарії та України

Про це він заявив в ефірі Громадського телебачення. "Її просто не позбавили українського громадянства", - заявив чоловік, відповідаючи на питання журналістів про два громадянства дочки: українське та швейцарське.

Читайте такожАвстрія спростовує повідомлення про наявність її громадянства у Азарова, Арбузова і КлюєваТакож повідомляється, що депутат почав нервувати та пішов з ефіру, коли в нього спитали про спільний бізнес сина Юхима Звягільського та старшого сина Януковича, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що діти противника асоціації з ЄС Царьова навчаються в Європі. Син регіонала підписався під петицією про заборону діяльності "екстремістської групи "Правий сектор".