У ЄС підготували "20 тезисів після Вільнюса"

У документі, який цитує Радіо Свобода, наголошується на необхідності співпрацювати з Києвом «у широкому політичному спектрі» і провадити політику у відповідності до розвитку подій в Україні, де триває криза, що почалася після відмови Києва підписати угоду про асоціацію з ЄС.

При цьому один із дипломатів повідомив, що питання про санкції проти українських чиновників, відповідальних за розгін демонстрантів, до порядку денного поки що не внесене.

Документ називається «20 тезисів «Східного партнерства» після Вільнюса» (саміту, що відбувся в листопаді 2013 року).

Читайте такожТуск: у Молдови є перспективи стати членом ЄСУ документі пропонується всім учасникам, крім підписання угод про асоціацію з ЄС, обговорити так званий «Європейський пакет», в якому мова піде про свободу пересування і візи, студентські обміни, двосторонні програми і розширення участі в громадських програмах ЄС.

У проекті також рекомендовано пришвидшити процес підписання угод про асоціацію з Грузією і Молдовою і зробити це не пізніше серпня 2014 року і підготувати координовану відповідь у випадку, якщо Росія почне тиснути на ці країни.

Пропонується також продовжити відкритий діалог з Росією щодо інтеграційних процесів в Європі, але водночас наголосити, що каральні заходи щодо членів «Східного партнерства» є неприйнятними.

Читайте такожГолова МЗС Литви назвав російський тиск на Україну наукою, яку треба вивчитиДокумент, який вже схвалили Великобританія і Німеччина, обговорять міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в Брюсселі в понеділок, 10 лютого.

У програмі ЄС «Східне партнерство» беруть участь, крім України, Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова.