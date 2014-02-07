Суд звільнив фотографа Гавриліва

Як розповів фотограф, перед затриманням його жорстоко побили і роздягли представники Беркуту.

"Вони били мене, Беркут прямо зривав одяг. Коли побачили під курткою вишиванку, взагалі зірвали її і потім розтоптали на землі", - сказав фотограф.

Звільнення Гавриліва відбулося після проведення пікету ГПУ активістами і спілкування адвоката із заступником генпрокурора, повідомляє Українська Правда.

Читайте такожМайже сотня львів’ян бажають взяти на поруки земляків, затриманих у Києві"Мені почали дзвонити з прокуратури Києва, інших інстанцій. Буквально після 50 хвилин ефіру на громадському телебаченні мені подзвонили і сказали - приїжджайте до суду", - прокоментувала адвокат Олена Сказко.

Як відомо, львівський фотограф Мар’ян Гаврилів 22 січня фотографував сутички на вулиці Грушевського у Києві. Тоді разом із іншими людьми його затримав "Беркут".

За словами Гавриліва, "Беркут" вивіз його за місто і побив, а вже потім доправив в Оболонський райвідділ міліції.

24 січня, згідно з судовим рішенням, Мар’яну Гавриліву обрано запобіжний захід – 2 місяці арешту.

5 лютого в Апеляційному суді Києва мав відбутися розгляд справи Мар’яна Гавриліва. Суд переніс розгляд справи на 11.00 14 лютого, осільки начебто "не знає, де підозрюваний".

За словами брата, фотографа звинувачують у незаконному володінні зброєю. У Мар’яна Гавриліва нібито був при собі пневматичний пістолет і всі необхідні на нього документи.