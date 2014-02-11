В Україні взяли до уваги висновки Ради ЄС стосовно України - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

"В Україні взяли до уваги схвалені 10 лютого висновки Ради ЄС у закордонних справах. Ми відзначаємо у цілому збалансовану і конструктивну позицію ЄС з приводу подій в Україні і подальшого розвитку відносин між Україною і ЄС на основі усестороннього діалогу і подальшої взаємодії", - повідомив Перебийніс.

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За його словами, уряд України поділяє більшість підходів, визначених у висновках Ради ЄС з врегулювання кризи в країні.

Зокрема, українська сторона згодна з позицією ЄС щодо необхідності проведення діалогу, утримується від насильства, а також проведення демонстрацій мирного характеру.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Рада міністрів ЄС із закордонних справ ухвалила висновок щодо ситуації в Україні.

Рада міністрів Євросоюзу відзначила, що новий уряд, конституційна реформа, а також підготовка до вільних і справедливих президентських виборів – саме це здатне повернути Україну на шлях реформ.

Міністри закликали усі сторони в Україні утриматися від насильства і відмежуватися від радикальних дій, а також провести неупереджене розслідування усіх фактів насильства і притягнути винних до відповідальності.

Рада міністрів ЄС також підтвердила свою рішучу налаштованість підписати Угоду про асоціацію, яка включає створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі, коли тільки Україна буде до цього готова.