Кличко зібрався в тур регіонами України
01:45, 14 лютого 2014Політика
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14-16 лютого Віталій Кличко відвідає Черкаси, Полтаву та Дніпропетровськ. В рамках поїздки регіонами лідер партії УДАР візьме участь у мітингах на місцевих Майданах, поспілкується з громадянами і зустрінеться з партактивом.
Кличко зібрався в тур по регіонах України
Про це повідомляє прес-служба УДАРу.
Зокрема, 14 лютого Віталій Кличко перебуватиме в Черкасах. Там він відвідає СІЗО, щоб поспілкуватися із затриманими активістами. Зустріч з жителями Черкас розпочнеться о 17:00 на площі Богдана Хмельницького.
15 лютого, в суботу, лідер УДАРу відвідає Полтаву. О 15:00 він виступить на місцевому Народному Віче біля Полтавської ОДА, а також дасть прес-конференцію для місцевих ЗМІ та зустрінеться з активістами партії.
16 лютого, в неділю, Віталій Кличко перебуватиме у Дніпропетровську. О 12:00 він візьме участь у мітингу, який відбудеться в парку ім. Глоби.
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