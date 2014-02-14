Кличко зібрався в тур регіонами України

Про це повідомляє прес-служба УДАРу.

Зокрема, 14 лютого Віталій Кличко перебуватиме в Черкасах. Там він відвідає СІЗО, щоб поспілкуватися із затриманими активістами. Зустріч з жителями Черкас розпочнеться о 17:00 на площі Богдана Хмельницького.

15 лютого, в суботу, лідер УДАРу відвідає Полтаву. О 15:00 він виступить на місцевому Народному Віче біля Полтавської ОДА, а також дасть прес-конференцію для місцевих ЗМІ та зустрінеться з активістами партії.

16 лютого, в неділю, Віталій Кличко перебуватиме у Дніпропетровську. О 12:00 він візьме участь у мітингу, який відбудеться в парку ім. Глоби.