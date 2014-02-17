Вночі протестувальники знову намагалися захопити КМДА

Більше сотні представників правих радикальних організацій цієї ночі увійшли в будівлю Київської міської державної адміністрації. Сили самооборони Майдану і Свободи втрутилися і закликали їх залишити будівлю, повідомляє Лігабізнесінформ.

Близько 00.30 в будівлю КМДА увійшли представники Чорного комітету Соціал-національної асамблеї, Патріот України, ОУН, Вікінги, Нарнія, КУПР, які вважали за потрібне повернути будівлю КМДА Майдану. При цьому УНА-УНСО офіційно участі у подіях не брало. Керівництво Правого сектора захоплення КМДА теж не підтримала такі дії.

Депутати ВО "Свободи" вважають, що причина захоплення будівлі криється в тому, що протестувальникам немає де спати, а самі протестувальники, які зайняли будівлю, трактують свої дії як небажання віддавати влади КМДА.

Представники ВО "Свободи" теж увійшли в будівлю - переконувати тих, хто там знаходився, покинути КМДА. Всередині віце-спікер Руслан Кошулинський, депутати "Свободи" Юрій Михальчишин, Олексій Кайда, Ігор Швайка, Андрій Іллєнко, Ігор Сабій.

У 00.20 нові протестувальники намагалися прорватися в будівлю, але бійці "Свободи" не пустили їх. Депутатам не вдалося переконати представників з Нарнії і Вікінгів покинути будівлю.

Станом на 03.15 фактично будівлю КМДА перейшло під контроль "Свободи", але нікого з тих, хто захопив будівлю, не вигнали. Активісти Нарнії і Вікінгів кажуть, що "свободівців" занадто багато і протистояти їм вони не зможуть у разі відкритого конфлікту. Прихильники "за" і "проти" звільнення будівлі розділилися на групи і весело спілкувалися один з одним.

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