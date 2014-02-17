Криза, зміна уряду, фіндопомога: Яценюк розповів, про що говорив з Меркель і Кличком

Крім того, в зустрічі брали участь міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту Елмар Брок, заступник фракції ХДС/ХСС Бундестагу Андреас Шокенхоффер.

Як повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина», на прес-конференції після завершення зустрічі Яценюк висловив подяку канцлеру Німеччини за підтримку українського народу для стабілізації ситуації в Україні.

Яценюк наголосив, що найперше на порядку денному, який обговорювався під час зустрічі з Меркель, – «уникнення насилля та кровопролиття».

«Від влади та чинного президента залежить, чи зроблять вони реальні дії, аби подолати політичну та економічну кризу», - підкреслив він.

Читайте такожКличко закликав Меркель до введення санкцій проти Януковича та його оточенняЯценюк зауважив, що для того, аби подолати політичну кризу в Україні, необхідно перейти від президентської до парламентсько-президентської форми правління: «Ми вимагаємо від влади, аби в парламенті був ухвалений спеціальний законодавчий акт, який робить Україну демократичною державою з парламентсько-президентською формою правління».

Другий крок, за його словами, - це формування коаліційного уряду: «Не корумпованого, а проукраїнського та проєвропейського уряду».

«Цей новий уряд отримає допомогу від наших західних партнерів для того, щоб стабілізувати фінансову ситуацію в країні», - підкреслив голова Політради «Батьківщини».

Він наголосив на необхідності відновлення переговорів з МВФ та іншими міжнародними інституціями: «Це дасть змогу стабілізувати економічну ситуацію, збільшити обсяг інвестицій та уникнути банкрутства, яке на сьогодні дуже можливе».

За словами Яценюка, Україні також необхідні прозорі відносини з російськими партнерами: «Наші російські сусіди мають вибудовувати свою політику щодо України прозоро».

Читайте такожСтало відомо, про що говоритимуть Яценюк, Кличко та Меркель у Берліні«Ми твердо переконані, що ми здатні вирішити цю політичну та економічну кризу. Це найбільш драматичний період в історії України з моменту її незалежності. Український народ бореться за свою свободу, і ми боротимемося до перемоги», - наголосив Яценюк.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно переговорів із владою, Яценюк зазначив, що президент Янукович хоче «виграти час і втягнути опозицію в нескінченні переговори».

Він підкреслив, що опозиція прагне «прозорої проєвропейської, проукраїнської політики, «щоб врятувати країну, уникнути кровопролиття, подолати політичну та економічну кризу і зробити Україну державою, яка поважає кожну людину»: «Зараз від президента залежить, чи прийме він це, чи ні», - додав Яценюк.