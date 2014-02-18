Царьов вважає, що Президент має силою розігнати Майдан
15:29, 18 лютого 2014Політика
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Депутат підкреслює, що слід зачищати вулиці, розбирати барикади і звільняти захоплені будівлі.
Царьов вважає, що Президент має силою розігнати Майдан / informator.su
Народний депутат України Олег Царьов (фракція Партії регіонів) вважає, що Президент України Віктор Янукович повинен силою розігнати Майдан.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.
Він підкреслив, що «жодна влада в світі не буде вести переговори з терористами, бандитами і екстремістами».
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«Треба зачищати вулиці, розбирати барикади і звільняти захоплені будівлі», - підкреслив Він.
На уточнююче запитання УНІАН про те, чи бажання застосувати силовий варіант - це тільки його точка зору, або фракції ПР, Він відповів: «Це моя точка зору».
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