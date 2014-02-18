Царьов вважає, що Президент має силою розігнати Майдан

Народний депутат України Олег Царьов (фракція Партії регіонів) вважає, що Президент України Віктор Янукович повинен силою розігнати Майдан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам.

Він підкреслив, що «жодна влада в світі не буде вести переговори з терористами, бандитами і екстремістами».

Читайте такожКриза, зміна уряду, фіндопомога: Яценюк розповів, про що говорив з Меркель і Кличком

«Треба зачищати вулиці, розбирати барикади і звільняти захоплені будівлі», - підкреслив Він.

На уточнююче запитання УНІАН про те, чи бажання застосувати силовий варіант - це тільки його точка зору, або фракції ПР, Він відповів: «Це моя точка зору».