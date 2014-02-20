Запорізька міськрада закликає Президента провести референдум щодо Конституції

Відповідна вимога до глави держави міститься в прийнятому 19 лютого на позачерговій сесії зверненні депутатів Запорізької міськради до Президента України і громадян України «Про політичну ситуацію в Україні і шляхи її подолання», опублікованому сьогодні на офіційному сайті міськради.

«З метою припинення кровопролиття, повернення держави до миру, закликаємо Президента України і громадян України вирішити питання повернення до Конституції 2004 року, доцільності федеративного устрою країни і визначення зовнішньополітичного курсу шляхом проведення Всеукраїнського референдуму», - говориться у зверненні.

Так само у зверненні висувається вимога до «лідерів усіх політичних сил» «відмовитися від силових сценаріїв і повернутися за стіл переговорів для конструктивного діалогу у пошуках виходу з ситуації, що склалася».

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Звернення підписали представники всіх політичних сил, представлених у Запорізькій міськраді – фракцій ПР, ВО «Батьківщина», КПУ, а також фракції «Рідне місто» і уповноважений представник позафракційних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Києві поновилося протистояння між протестувальниками на Майдані та силовиками. За попередніми даними, загинули 26 чоловік, більш як тисяча поранені, сотні госпіталізовані.

19 лютого в СБУ заявили, що Службою безпеки і Антитерористичним центром України ухвалено рішення про початок проведення на території України антитерористичної операції.