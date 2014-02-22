Москаль: «тітушок» координував екс-голова СБУ

Про це повідомив голова ТСК Геннадій Москаль.

«Координацію діяльності всіх «тітушок» здійснював особисто колишній керівник СБУ Ігор Калінін. Безпосереднє керівництво підрозділами «Беркут» 1 грудня на вулиці Банковій здійснював особисто заступник міністра МВС Віктор Ратушняк. Саме він віддав наказ на розгін мирних демонстрантів», – написав народний депутат від «Батьківщини» Геннадій Москаль на своїй особистій сторінці.

Москаль вимагає від генпрокурора Віктора Пшонки відкрити за даним фактом кримінальне провадження, відсторонити Ратушняка від виконання службових обов’язків, встановити всі підрозділи «Беркут», які брали участь у катуванні мітингувальників та розгромі Будинку письменників, і притягнути їх до кримінальної відповідальності.