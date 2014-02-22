Янукович прибув до Харкова – Держдепартамент США

Як сказав журналістам урядовець, який побажав залишитися неназваним, про це Вашингтонові повідомив голова МЗС України в телефонній розмові, передає Радіо Свобода.

За словами урядовця, в. о. міністра повідомив, що Янукович має там узяти участь «у якійсь зустрічі».

Урядовець відкинув думку про те, що президент міг «утекти з Києва». За його словами, в таких подорожах немає нічого дивного, бо для Януковича є звичним після значних політичних кроків відвідувати свою «базу» на сході України.

Увечері в п’ятницю в Києві про те, що президент Віктор Янукович залишив Київ і прямує у Харків, заявляв зі сцени Майдану народний депутат від «Батьківщини», керівник Самооборони Майдану Андрій Парубій, ця ж чутка поширювалася соціальними мережами і електронними засобами інформації, але ніяких підтверджень не було.

У п’ятницю Віктор Янукович і лідери трьох опозиційних фракцій українського парламенту, Віталій Кличко, Арсеній Яценюк і Олег Тягнибок, підписали угоду між владою та опозицією про врегулювання кризи в Україні. На виконання цієї угоди Верховна Рада, зокрема, вже ухвалила закон, який передбачає повернення Конституції в редакції 2004 року. Ця редакція, серед іншого, значно обмежує повноваження президента.

У Харкові в суботу заплановане проведення «З’їзду депутатів усіх рівнів південно-східних областей України, АР Крим і Севастополя». Опозиція побоюється, що на ньому можлива реалізація якогось сепаратистського сценарію.