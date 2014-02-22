Янукович підпише ухвалені вчора ВР закони - Герман

Про це у коментарі УНІАН заявила радник Президента, народний депутат від Партії регіонів Ганна Герман.

Вона зазначила, що саме Президент ініціював прийняття закону про повернення до Конституції 2004 року, а також ініціював дострокові президентські вибори, процес створення коаліційного уряду тощо.

“Як же ж він може тепер не підписати ті закони, які він сам ініціював? Тому я вважаю, що будь-які заяви в цьому напрямі є спекуляцією”, - сказала Герман.

Вона підкреслила, що в країні має відбуватись все згідно із законом, а не згідно з політично-революційною доцільністю.

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“Якщо країна хоче будуватись як правова, якщо вона має євроінтеграційні прагнення, то це має буде держава, де все відбувається по закону, а не по законах революції”, - сказала Герман, запевнивши, що Янукович буде дотримуватись українського законодавства і підпише ті закони, які він ініціював.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 21 лютого, народні депутати України підтримали в цілому законопроект № 4163 про повернення до Конституції України в редакції 2004 року. За відповідне рішення проголосували 386 народних депутатів.