Балозі та Домбровському повернули мандати
Заступник голови Верховної Ради Руслан Кошулинський оголосив розпорядження голови ВР про поновлення народних депутатів Олександра Домбровського та Павла Балоги і повернення їм карток для голосування.
Як передає кореспондент УНІАН, також їм буде поновлено виплату заробітної плати.
Таким чином, також скасовано розпорядження попереднього голови ВР Володимира Рибака про припинення виплати зарплати цим депутатам.
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого 2013 року Вищий адмінсуд за позовом екс-депутата Юрія Кармазіна визнав неможливим встановити результати виборів у двох округах - №11 (Вінницька область) і №71 (Закарпатська область), незважаючи на те, що ЦВК визнала обраними в цих округах і зареєструвала народними депутатами, відповідно, Домбровського і Балогу, після чого вони склали присягу. 11 червня Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав голову Верховної Ради вилучити посвідчення і картки для голосування Домбровського і Балоги.