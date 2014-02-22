Звільнення Тимошенко ЄС назвали історичним моментом для України та Європи

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Шульца, наданій агентству, в якій він також вітає рішення Верховної Ради України призначити дострокові президентські вибори на 25 травня цього року.

"Від імені Європейського парламенту я тепло вітаю повідомлення про звільнення Юлії Тимошенко з в'язниці. Це історичний момент для України та Європи. Подумки я з Юлією, її родиною та її прихильниками," - заявив Шульц.

Він подякував спецпосланцям Європарламенту Пету Коксу та Александру Квасневському за їхню відданість справі підготовки грунту для звільнення Тимошенко.

"Ситуація в Україні є дуже хиткою. Оголошення про президентські вибори 25 травня вітається, і воно є важливим. Зміни приходять в Україну. Я відаю шану мирним протестувальникам і закликаю всіх до спокою," – наголосив Шульц.

Делегація Європарламента у складі 12 депутатів вирушила до України у суботу для переговорів у Верховній Раді та обговорення допомоги Україні з боку ЄС.