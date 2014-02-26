Голова Міноборони РФ: Перевірка боєготовності військ не пов'язана з Україною
16:41, 26 лютого 2014Політика
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Раптова перевірка боєготовності військ на заході і в центрі Росії ніяк не пов'язана з подіями на Україні, заявив у середу міністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу пояснив, навіщо перевіряють війська
"За великим рахунком ці вчення ніяк не пов'язані з подіями на Україні. Це перевірка, в якій занурені кілька навчань. Це ніяк не пов'язано з подіями на Україні. Це буде проходити біля кордонів Росії", - сказав міністр журналістам у Москві.
Читайте такожПутін доручив провести перевірку військ на кордоні з УкраїноюЗа його словами, головне завдання навчань - перевірка боєготовності військ, передає РИА Новости.
Повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін доручив провести таку раптову перевірку, з'явилося кілька годин тому, російський ринок акцій у світлі напруженої ситуації на Україні відреагував на цю новину спадом.
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