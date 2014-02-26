Голова Міноборони РФ: Перевірка боєготовності військ не пов'язана з Україною

"За великим рахунком ці вчення ніяк не пов'язані з подіями на Україні. Це перевірка, в якій занурені кілька навчань. Це ніяк не пов'язано з подіями на Україні. Це буде проходити біля кордонів Росії", - сказав міністр журналістам у Москві.

Читайте такожПутін доручив провести перевірку військ на кордоні з УкраїноюЗа його словами, головне завдання навчань - перевірка боєготовності військ, передає РИА Новости.

Повідомлення про те, що президент РФ Володимир Путін доручив провести таку раптову перевірку, з'явилося кілька годин тому, російський ринок акцій у світлі напруженої ситуації на Україні відреагував на цю новину спадом.