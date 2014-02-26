Януковича та Захарченка оголосили у міжнародний розшук

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.

“Януковича оголошено в міжнародний розшук”, - сказав він, додавши, що у міжнародний розшук оголошено і Захарченка.

Водночас Махніцький зазначив, що наразі відбуваються слідчі дії, після яких буде прийнято рішення про оголошення в розшук ще низки високопосадовців, які причетні до масових вбивств громадян.

“Відбуваються слідчі дії для прийняття рішення про оголошення в розшук інших осіб”, - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Головним слідчим управлінням Генпрокуратури було розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на Майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 року по лютий 2014 року.

Сьогодні, 26 лютого, у Генпрокуратурі заявили, що екс-президенту Віктору Януковичу, колишньому главі АП Клюєву, екс-генпрокурору Віктору Пшонці, екс-міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку та іншим особам оголошено про підозру у вчиненні умисних вбивств під час проведення масових заходів у центрі Києва.